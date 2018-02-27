ذكرت وزارة التربية الوطنية مساء اليوم الثلاثاء بأن تاريخ عطلة الربيع المقبلة يبقى كما ورد في رزنامة العطل المدرسية لهذه السنة 2018/2017, أي من مساء يوم الخميس 15 مارس إلى غاية صباح اليوم الأحد 1 أفريل 2018.

وأوضحت الوزارة في بيان لها, أن "المؤسسات المدرسية تبقى و كما كان معمولا به في السنوات الماضية, مفتوحة خلال الأسبوع الأول من العطلة (من 15 مارس إلى 22 منه), لتمكين الراغبين من التلاميذ الاستفادة من حصص الدعم و المراجعة على أن تبقى مبادرة تنظيمها و مبرمجتها مفتوحة للمؤسسة".

للتذكير فإن الامتحانات الوطنية الرسمية (البكالوريا, شهادة التعليم المتوسط...) المنظمة في نهاية السنة الدراسية تكون مضامينها حسب البرنامج الدراسي الذي تم تقديمه داخل القسم مع التلاميذ.