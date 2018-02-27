وزارة التربية تحدد تاريخ عطلة الربيع

أخبار الوطن
27 فبراير 2018 () - إ.ب/وأج
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ذكرت وزارة التربية الوطنية مساء اليوم الثلاثاء بأن تاريخ عطلة الربيع المقبلة يبقى كما ورد في رزنامة العطل المدرسية لهذه السنة 2018/2017, أي من مساء يوم الخميس 15 مارس إلى غاية صباح اليوم الأحد 1 أفريل 2018.

 

 

وأوضحت الوزارة في بيان لها, أن "المؤسسات المدرسية تبقى و كما كان معمولا به في السنوات الماضية, مفتوحة خلال الأسبوع الأول من العطلة (من 15 مارس إلى 22 منه), لتمكين الراغبين من التلاميذ الاستفادة من حصص الدعم و المراجعة على أن تبقى مبادرة تنظيمها و مبرمجتها مفتوحة للمؤسسة".

 

للتذكير فإن الامتحانات الوطنية الرسمية (البكالوريا, شهادة التعليم المتوسط...) المنظمة في نهاية السنة الدراسية تكون مضامينها حسب البرنامج الدراسي الذي تم تقديمه داخل القسم مع التلاميذ.  

 

 

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