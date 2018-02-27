سم العقرب من أقوى السموم التى إذا دخلت إلى مجرى الدم تسبب الوفاة السريعة، لكن فريقا من الباحثين الأمريكيين وجد علاجا لالتهاب المفاصل عن طريق سم العقرب.



ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وأوضح الباحثون أن التهاب المفاصل الروماتويدى يؤثر على ما يقرب من 1.3 مليون شخص.



ووجد مجموعة من الباحثين بقيادة الدكتورة "كريستين بيتون" في كلية بايلور للطب أن واحداً من مئات المكونات في سم العقرب يمكن أن تقلل من شدة مرض التهاب المفاصل دون إحداث آثار جانبية.



وقالت "بيتون"، أستاذ علم وظائف الأعضاء الجزيئية والفيزياء الحيوية وعضو مركز السرطان الشامل في كلية بايلور: "التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي الجسد، وفي هذه الحالة يؤثر على المفاصل".



وأظهرت الأبحاث أن العقارب لديها السموم التي تسمى بوثوس تامولوس والقادرة على منع البوتاسيوم والقنوات الأخرى لتحسين علاج التهاب المفاصل الروماتويدى.