انفجرت أزمة جديدة بين النقابات الأمنية في تونس مع القضاء، ، حيث أقدم ثلاثة عناص أمن ينتمون إلى هذه النقابات، على محاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتونس العاصمة، وأجبروا القاضي على الإفراج عن زملاء لهم متهمين بتعذيب مواطن.

المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اعتبر في بيان، "أن تجمهر مجموعات من الأمنيين الحاملين للسلاح وانتهاكهم لحرمة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية متابعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم، يعد ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول".

وأوضح المجلس، أن ما صدر عن هذه المجموعات الأمنية فيه "مساس من استقلالية القرار القضائي وارتهان له"، كما أنه يمثل "اعتداء مباشرا على حرمة المحاكم وقضاتها".