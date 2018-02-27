شهدت حزمة الأوامر الملكية، التي أمر بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، تعيين ثلاث من سيدات الوطن في عدة مناصب قيادية، ضمن مسيرة التحديث والتطوير واختيار الكفاءات، عبر تفعيل دور الكفاءات الشابة للدفع قدماً بتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي جعلت للمرأة نصيب منها.

وتم تعيين الدكتورة "تماضر بنت يوسف الرماح"، نائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتحمل شهادة دكتوراه في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية، من كلية الطب بجامعة مانشستر البريطانية، وكانت تشعل وظيفة وكيلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتوطين الموجه.

كما تم تعيين الأستاذة "كوثر بنت موسى الأربش" عضوة في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وتحمل شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل، وكانت تشغل عضوة في مجلس الشورى.

وتم تعيين الدكتورة "غادة بنت غنيم الغنيم" عضوة في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وتحمل شهادة دكتوراه في تحليل النزعات وحلولها، من جامعة جنوب شرقي نوفا بأميركا، وكانت تشغل منصب المدير العامة للتعاون الدولي في هيئة تقويم التعليم العام.