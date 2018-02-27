انهزم المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 21 سنة أمام المنتخب الفلسطيني الأول بنتيجة هدف لصفر في مقابلة ودية جرت مساء اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر).

وسجل لصالح المنتخب الفلسطيني المهاجم سماح ميراعبة في الدقيقة 38.

وتدخل هذه المقابلة في إطار تحضيرات المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة بقيادة المدرب بوعلام شارف للألعاب المتوسطية 2018 بمدينة تاراغونا الاسبانية, و كذا الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية بينما يحضر المنتخب الفلسطيني للمباراة ما قبل الاخيرة من تصفيات كأس آسيا 2019 أمام عمان.