كشف المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي مؤخراً عن معدل الأجور في بلدان الاتحاد خلال شهر جانفي من العام الجاري.



وأظهرت البيانات أن الاتحاد الأوروبي لايزال منطقة غير متجانسة من حيث ظروف العمل، ويبقى مستوى ومعدل الأجور في بلدان أوروبا الشرقية منخفضاً مقارنة مع جيرانها من غرب أوروبا، بالرغم من أن مستوى الأجور في بلدان أوروبا الشرقية شهد نمواً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية.



وحدد المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي ثلاث مجموعات من البلدان من حيث الأجور. شملت المجموعة الأولى بلداناً بمستوى أجور أقل من 500 يورو في الشهر:



1. بلغاريا (261 يورو)



2. ليتوانيا (400 يورو)



3. رومانيا (408 يورو)



4. لاتفيا (430 يورو)



5. المجر (445 يورو)



6. كرواتيا (462 يورو)



7. جمهورية التشيك (478 يورو)



8. سلوفاكيا (480 يورو)



في حين شملت المجموعة الثانية بلداناً يتراوح الحد الأدنى للأجور فيها بين 500 و1000 يورو في الشهر:



1. أستونيا (500 يورو)



2. بولندا (503 يورو)



3. البرتغال (677 يورو)



4. اليونان (684 يورو)



5. مالطا (748 يورو)



6. سلوفينيا (843 يورو)



7. إسبانيا (859 يورو)



وضمت المجموعة الثالثة البلدان الأعلى حداً للأجور في الاتحاد الأوروبي وهي:



1. المملكة المتحدة (1401 يورو)



2. فرنسا وألمانيا (1498 يورو)



3. بلجيكا (1563 يورو)



4. هولندا (1578 يورو)



5. أيرلندا (1614 يورو)



6. لوكسمبورغ (1999 يورو)



وللمقارنة، كشف المكتب الإحصائي كذلك عن الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة، إذ وصل إلى 1048 يورو لشهر جانفي 2018.



تجدر الإشارة إلى أنه في 6 بلدان من أصل 28 عضواً في الاتحاد الأوروبي لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور، وهي الدنمارك وإيطاليا وقبرص والنمسا وفنلندا والسويد.