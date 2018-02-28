قضى محتجون في قرية ببلدية الرمشي بولاية تلمسان ليلتين في العراء في أجواء باردة ماطرة، للمطالبة بحقوق اجتماعية تتعلق بتحسين ظروف المعيشة وتوفير السكن. وظل هؤلاء يرفضون إخلاء الطريق مطالبين بحضور الوالي. وطيلة الاحتجاج، لم يكلف نواب تلمسان أنفسهم عناء التنقل والحوار مع المحتجين وإقناعهم بفتح الطريق، مع التوسط لدى الإدارة لرفع الغبن عن من انتخبوهم للوصول إلى “بر الأمان” حتى تدخل نقيب من الدرك الوطني لمحاورة المحتجين وإقناعهم بتشكيل وفد يتنقل إلى ديوان الوالي وفتح حوار مع الإدارة. بعضهم قال: “نقيب في الجيش خير من 12 نائبا و4 سيناتورات يمثلون شعب تلمسان”.