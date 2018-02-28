يواجه سكان حي 1500 مسكن “عدل” بأولاد فايت جنوب خطر انجراف التربة، بعدما سجل الأسبوع المنصرم صعود للماء مصدره الوادي الذي يقع فوقه الحي، حيث انطلقت أشغال إعادة تهيئته. وحسب شهادات من طرف سكان الحي لـ”الخبر”، فإن الانجراف تمت ملاحظته منذ الأسابيع الأولى لانتقالهم للسكن فيه، وهو ما دفعهم إلى التخوف من مصير غير محمود العواقب، ودعوا وزارة السكن والعمران والمدينة والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره إلى فتح تحقيق مستعجل حول مدى مطابقة الحي مع معايير السلامة.