يواجه كريغ رايت، الرجل الذي يزعم أنه اخترع عملة بتكوين الرقمية، دعوى قضائية قدمتها ضده عائلة أحد خبراء الأمن الإلكتروني، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن عائلة الضحية تقول إن رايت استخدم عقودا وتوقيعات مزورة للحصول على عملات بتكوين، جرى تعدينها من قبل خبير الأمن الإلكتروني "ديف كليمان"، والذي توفي عام 2013.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن الشكوى تقدم بها شقيق ديف كليمان، مشيرة إلى أنه يطالب المتهم بتعويض قدره 10 مليارات دولار.

وتشير عريضة الدعوى "كريغ أيت استخدم مخططا للاستيلاء على 300 ألف عملة يتكوين تعود ملكيتها إلى ديف كليمان".

وبحسب المذكرة التي تقدم بها شقيق الضحية للمحكمة الفيدرالية في ويست بالم بيتش بفلوريدا، فإن أول لقاء جمع كلاين برايت كان عام 2003، خلال أحد منتديات الأنترنت.

وكريغ رايت هو عالم حاسوب ورجل أعمال أسترالي، يدعي أنه الشخص الحقيقي صاحب الاسم المستعار "ساتوشي ناكاموتو" مؤسس بتكوين. وخرج، في ماي 2016، في تصريح لوسائل الإعلام يعلن من خلاله أنه المخترع الفعلي لهذه العملة الرقمية.

و"بتكوين" هي عملة إلكترونية ظهرت عام 2008، لا يوجد لها بديل فيزيائي ويتم تداولها عبر الأنترنت فقط. كما لا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الأنترنت.