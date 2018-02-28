يفتتح يوم الجمعة القادم بمدينة نابولي جنوب إيطاليا، معرض يضم عدة أعمال لفنانين تشكيليين جزائريين.

وينظم هذا المعرض الذي يستمر إلى غاية 26 مارس القادم بـ " كاستيل ديل أوفو" وهو أقدم قصر بمدينة نابولي التي ترمز إلى تاريخ و ثقافة هذه المدينة الألفية.

ويقترح المعرض الذي تنظمه سفارة الجزائر بروما أشكال وصور من إبداع الفنانين والعودة إلى الحضارات القديمة والمعاصرة لـ " أرضين قريبتين جدا في التصورات الفنية و في تاريخهما".

ومن بين الفنانين المشاركين في هذا المعرض نادية شكوفي و خالد عبد الله و إبراهيم عشير و أحمد بخوجة و عمور دكيس و عبد القادر هوامل و اسماعيل زيزي والإيطالية أنا شاميرا مينوزي.

وينظم هذا المعرض تحت إشراف بلدية نابولي بالتنسيق مع مجلس البلدية للثقافة والسياحة و المؤسسة الايطالية ." "Sphaerica Srl"