قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة نشرتها صحيفة واشنطن بوست ،اليوم الأربعاء، إن الحملة التي شنتها المملكة ضد الفساد كانت ضرورية لتحقيق أهداف الميزانية وقارنها بالعلاج الكيماوي.

وألقت السلطات القبض على العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر الماضي بأمر من ولي العهد السعودي حيث جرى احتجاز واستجواب الكثير منهم في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض.

وأُطلق سراح معظم المحتجزين ومنهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة التي تقول إنها رتبت للحصول على أكثر من 100 مليار دولار عبر هذه التسويات.

وقال ولي العهد للصحيفة الأمريكية "لديك جسد ينتشر فيه السرطان، سرطان الفساد. تحتاج لعلاج كيماوي، صدمة الكيماوي وإلا سيلتهم السرطان الجسد".

وأضاف قائلا :"الأمراء الفاسدون كانوا أقلية لكن العناصر السيئة حظيت باهتمام أكبر،هذا أضر بحيوية العائلة الحاكمة"

ويصف المنتقدون الحملة بأنها ابتزاز واستعراض للقوة من جانب ولي العهد البالغ من العمر 32 عاما والذي يسعى لتقليص اعتماد السعودية على إيرادات النفط ولتحديث المملكة عبر رعاية حفلات موسيقية عامة ورفع الحظر المفروض على دور السينما والسماح للنساء بقيادة السيارات.

ولم يتم الكشف سوى عن بضعة اتهامات محددة ضد المحتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد. كما ظلت تفاصيل التسويات المالية سرية أيضا ولم يتسن التحقق من إجمالي تقديرات الحكومة.

وقال النائب العام السعودي إن 56 شخصا ما زالوا قيد الاحتجاز. ويُعتقد أنهم نُقلوا إلى السجن بعد رفضهم الاعتراف بارتكاب أي مخالفة، وقد يصل الأمر إلى المحاكم.