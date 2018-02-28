مُنع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، جاريد كوشنير من حق الإطلاع على المعلومات " السرية للغاية " في البيت الأبيض حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" أمس الثلاثاء.

وكان بإمكان كوشنير زوج إيفانكا ترامب ، والمكلف بملف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط الإطلاع على المعلومات والوثائق البالغة السرية في البيت الأبيض دون أن يكون بحوزته تصريحا أمنيا مؤقتا ، بحسب ذات المصدر.

يأتي هذا، بعد أن قررت إدارة البيت الأبيض الأمريكي إعادة النظر في الإجراءات المتبعة بعد أن اتضح أن مستشارا آخر كان في المكتب البيضاوي طيلة أشهر دون أن يكون لديه تصريح أمني كامل.

ولهذا السبب ، أمر كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، بفرض قيود على التصريحات الأمنية المؤقتة.

وقال كيلي في بيان أصدره مكتبه "كما سبق وأن قلت لجاريد قبل بضعة أيام فأنا لدي ثقة كاملة بقدرته على القيام بالمهام الموكلة إليه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولا سيما جهودنا في مفاوضات السلام الإسرائيلية- الفلسطينية ومسألة علاقاتنا مع المكسيك".