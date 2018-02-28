قال رئيس جمعية مهنيي البنك بوعلام جبار، اليوم الأربعاء، إن الجزائريين يحتفظون بـ 2700 مليار دينار في بيوتهم، لاستعمالها في تعاملاتهم اليومية، في وقت تبقى فيه 2000 مليار دينار متداولة في السوق الموازية.

وأوضح جبار لدى استضافته في القناة الإذاعية الثالثة أن البنوك أعدت مخططات عمل من أجل استقطاب أكبر قدر من الأموال ، من خلال تحسين خدمات التوفير وخدمات سحب الأموال.

وكشف المتحدث أن عملية "المطابقة الجبائية الإرادية" التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك والتي أغلقت في 31 ديسمبر 2017، استقطبت أكثر من 100 مليار دينار.

هذا وتوقع جبار أن ترتفع السيولة البنكية مع إقرار الصيرفة الإسلامية ودخول التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ.