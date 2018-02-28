شرعت مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر في أشغال إنجاز محول لربط الطريق الوطني رقم (01) انطلاقا من تسالة المرجة جنوب العاصمة بالطريق الوطني رقم 67 بزرالدة على امتداد 19 كلم، حسبما أكده أمس الثلاثاء مدير القطاع عبد الرحمن رحماني.

وأوضح رحماني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مشروع ربط الطريق الوطني من تسالة المرجة باتجاه زرالدة سيمكن مستعملي هذا المحور والقادمين من البليدة من تفادي التنقل إلى غاية محول بابا علي أو "لاكوت" بالجزائر العاصمة للوصول إلى زرالدة.

وقال المتحدث إن انطلاق الأشغال بدأ حاليا بوضع ورشة الأشغال للشركة المنجزة ممثلة في مؤسسة كوسيدار، حيث تم تضييق الطريق الوطني رقم 1 من أجل الشروع في إنجاز جسر بالمكان الذي سيكون همزة وصل بالنسبة للمحول المراد إنجازه و الممتد على طول 19 كلم انطلاقا من الطريق السريع الرابط بين البليدة والعاصمة .

و قدرت قيمة الغلاف المالي لهذا المشروع بـ 400 مليار سنتيم، حيث أكد رحماني أن الاضطراب الذي سيسجل بالنسبة لحركية المرور على مستوى ورشة الإنجاز بتسالة المرجة لن يدوم أكثر من شهرين ،على أن تعود بعدها حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم واحد إلى طبيعتها بعد هذه المدة. .