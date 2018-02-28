سجلت أسعار النفط ،اليوم الأربعاء، انخفاضا متأثرة ببيانات صناعية صينية ويابانية ضعيفة مما أثار المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يخفض الطلب على النفط وأيضا بعد تقرير أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية في ظل ارتفاع الإنتاج.

ونزل خام برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 66.38 دولار للبرميل.

وقال المتعاملون إن انخفاض أسعار النفط يرجع إلى المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بعدما أعلنت الصين يوم الأربعاء أن نمو إنتاج المصانع في فيفري هو الأدنى منذ جوان 2016.

وفي حين تأثر نشاط الشركات بسبب عطلة أسبوع السنة القمرية في الصين فقد أشار المتعاملون أيضا إلى تشديد قواعد حماية البيئة الذي أثر على إنتاج المصانع.

وفي اليابان ثالت أكبر اقتصاد في العالمي انخفض الإنتاج الصناعي في جانفي إلى أدنى مستوى منذ الزلزال المدمر الذي وقع في مارس2011 مما يلقي الضوء على ضعف الطلب وتراكم المخزونات.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام 933 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 23 فيفري إلى 421.2 مليون برميل.