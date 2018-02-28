لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب آخر بجروح في حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 12 بين بلديتي تيغنيف وسيدي قادة حسبما علم ، اليوم الأربعاء، لدى المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية معسكر. وأوضح الملازم الأول طاهر مهني أن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة من مساء ، أمس الثلاثاء ،قرب دوار "العلالمة" ببلدية تيغنيف ،عندما انفجرت عجلة سيارة كان على متنها الضحايا ،حيث اصطدمت بشجرة على حافة الطريق.

وأشار نفس المصدر إلى أن امرأة وطفل لقيا حتفهما في مكان الحادث بينما لفظ رجلان أنفاسهما الأخيرة بعد نقلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمدينة تيغنيف ،ولا تزال امرأة تتلقى العلاج بنفس المستشفى بعد تعرضها

لإصابات بليغة وقد فتحت مصالح الدرك الوطني لبلدية تيغنيف تحقيقا في ملابسات الحادث.