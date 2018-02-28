أعلنت الشركة الجزائرية للمياه "سيال"، الأربعاء أنه سيسجل انقطاع في التزود بالماء الشروب على مستوى بلدية عين بنيان اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان للشركة أن أشغالا لتصليح قناة مياه رئيسية لتوزيع المياه تجري اليوم الأربعاء 28 فيفري من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة مساءً على مستوى بلدية عين بنيان .

وأوضحت الشركة في بيانها أن الأشغال ستتسبب في انقطاع التزود بالماء الشروب في كل من حي جنان نوار اللوز ، حي 100 مسكن، تجزئة جنان مبروك ، حي 11 ديسمبر، المساكن الوظيفية سونلغاز، و بلاتو عين بنيان.