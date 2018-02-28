أفادت وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء في بيان لها ، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت بالبويرة يوم أمس الثلاثاء، مخبأين يحويان على 29 جهاز اتصال مفخخ و3 قنابل يدوية و 16 لغم تقليدي الصنع و33 صاعق و 350 غرام من المواد المتفجرة ومعدات تفجير، إضافة إلى مواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى.

وفي سياق متصل،أوضح ذات المصدر أنه وإثر عملية بحث وتمشيط، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بسكيكدة، 150 كيلوغرام من مادة الأمونيترات التي تدخل في إعداد المتفجرات، فيما دمرت وحدات أخرى 11 قنبلة تقليدية الصنع بتبسة.



وأوقف عناصر الدرك الوطني 07 تجار مخدرات وحجزوا 33.9 كيلوغرام من الكيف المعالج بسيدي بلعباس، فيما تم ضبط 1851 وحدة من مختلف المشروبات بكل من ورقلة وبسكرة.



ومن جهة أخرى أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، 04 مهربين بحوزتهم 13 مولدا كهربائيا و 09 مطارق ضاغطة، في حين تم حجز 2040 لتر من الوقود و 3959 علبة تبغ بكل من بشار وأدرار وتندوف