شارك الأطباء المقيمون القادمون من عديد ولايات البلاد في مسيرة وطنية صباح، اليوم الأربعاء، بمدينة قسنطينة.

و قد انطلق ما يزيد عن 15 ألف محتج من المركز الاستشفائي بن باديس مرورا بباب القنطرة ليصلوا إلى الجسر العملاق صالح باي في طريقهم إلى وسط المدينة ثم العودة إلى مكان الانطلاق. حسب ما ذكره محمد طيلب ممثل الأطباء المقيمين.

وبعد الانتهاء من المسيرة يعتزم المنظمون عقد ندوة صحفية بداية من الثانية زوالا بالمركز الاستشفائي الجامعي سيتم التطرق فيها إلى المطالب المتعلقة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية و إلغاء الخدمة المدنية.

و كانت المجموعة المستقلة للأطباء المقيمين قد وجهت قبل ذلك نداء إلى الأطباء المقيمين تدعوهم فيه إلى تنظيم مسيرات جهوية للتعبير عن مطالبهم.