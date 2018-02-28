كشف المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بمديرية الحماية المدنية العقيد فاروق عاشور، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تحيين مخططات التدخل الخاصة بإخماد الحرائق على مستوى ولايات الوطن وتعديل خارطة الأخطار تحسبا لأي طارئ و تفادي سيناريو الصائفة الفارطة.

وصرح العقيد فاروق عاشور للقناة الإذاعية الأولى "نظرا إلى حجم الخسائر التي خلفتها حرائق الغابات العام الماضي سيتم وضع وسائل التدخل بصفة متقدمة وتحيين خارطة الأخطار بما يسمح بتنفيذ تدخل فعال من أول لحظة يقع فيها الحريق".

وأوضح المتحدث أن خارطة التحيين ستُعتمد بالتنسيق مع إدارة مديرية الغابات ، لافتا إلى استغلال 6 حوامات متعددة المهام في إخماد الحرائق بعد تأهيل الطيارين في هذا الاختصاص الدقيق.

وأعلن ضيف الأولى في هذا السياق عن عقد اجتماعين جهويين بكل من قالمة و المدية يومي 12 و14 مارس القادمين لتقييم وعرض مخططات التدخل و التي سيتم على أساسها تدعيم الولايات الأكثر تضررا بالأرتال قبل حلول فصل الصيف مع التركيز على العمل الوقائي بإشراك كل الفاعلين.