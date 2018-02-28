ستتخذ لجنة اعتماد الملاعب، مساء اليوم الأربعاء، قرارها بشأن الملعب الذي سيحتضن مقابلة الدور ربع النهائي من كأس الجزائر بين شبيبة القبائل واتحاد البليدة ، وذلك بعد معاينة وفد من اللجنة لملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، حسب ما أفادت اليوم الأربعاء رابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت .

وكانت لجنة تنظيم كأس الجمهورية قد أشارت في وقت سابق إلى احتمال تحويل المقابلة إلى ملعب آخر، بسبب ضيق مدرجات ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو التي لا تتسع لـ 20 ألف متفرج كما ينص قانون المنافسة .

وبهذا الخصوص أوضحت الرابطة :" أن قرار الملعب الذي سيحتضن المقابلة لايزال قيد الدراسة، وأنه وبناء على تلقيها لمراسلة من مديرية الشباب و الرياضة لولاية تيزي وزو تؤكد فيها إن الملعب يستجيب للشروط المحددة من قبل لجنة تنظيم كأس الجزائر، سيقوم وفد من هذه اللجة بزيارة تفقدية لمعاينة هذا الملعب ومن ثم اتخاذ قرارها النهائي ".

وبالإضافة إلى مقابلة شبيبة القبائل ـ اتحاد البليدة، ستقام يوم 2 مارس،ابتداء من الساعة الـ (16:00سا)، مقابلتين أخريين بين كل من مولودية الجزائرـ مولودية بجاية بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة)، و بين شباب الزاوية و جمعية عين مليلية بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وفي قمة هذا الدور، سيواجه فريق اتحاد بلعباس بميدانه ملعب 24 فبراير، يوم 3 مارس المقبل فريق شبيبة الساورة في مقابلة برمجت على الساعة الـ ( 16:00 سا ) .