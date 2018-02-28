تمكنت مصالح أمن ولاية تمنراست نهاية الاسبوع الماضي من تفكيك شبكة إجرامية تختص في الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية و حجز أكثر من 19 الف قرص مهلوس حسب ما جاء ،اليوم الأربعاء،في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

و أوضح البيان أن حيثيات القضية تعود إلى استغلال قوات الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية تمنراست بمعلومات مؤكدة مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المؤثرات العقلية بوسط المدينة وسارعت مصالح الشرطة الى تكثيف تحرياتها الميدانية ما مكنها من تحديد هويته.

و أضاف المصدر أن بعد وضع خطة محكمة تمكنت من توقيف ثلاثة أفارقة بحوزتهم 19 ألف قرص مهلوس بمختلف الأنواع