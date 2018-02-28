قُتل مالا يقل عن 16 شخصا فيما جرح 38 آخرين جراء تصادم بين قطاري ركاب وبضائع، اليوم الأربعاء بمحافظة البحيرة شمالي مصر، حسب ما ذكرته وزارة الصحة المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن 30 سيارة توجهت على جناح السرعة إلى موقع الحادث بقرية كوم حمادة بمحافظة البحيرة موضحا أن الحصيلة لا تزال أولية.

وذكر مدير أمن محافظة البحيرة، اللواء علاء الدين عبد الفتاح، أن الحادث "وقع نتيجة انفصال عربتين من قطار الركاب مما أدى إلى اصطدامها بقطار بضائع بمركز كوم حمادة"، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من حوادث القطارات الأليمة في مصر التي حصدت العديد من الأرواح.