أكد عضو مكتب التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين عبد المؤمن حديبي أن الأطباء المقيمين متمسكون بخيار الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم.

وقال حديبي في لقاء صحفي على هامش المسيرة الوطنية التي نظمها الأطباء المقيمون اليوم الأربعاء بقسنطينة "في ظل عدم التوصل إلى نتائج ملموسة مع الوزارة الوصية سنواصل الإضراب الذي شرعنا فيه منذ أربعة أشهر".

و شدد المتحدث، في ذات السياق ، على تمسك الأطباء المقيمين بتلبية مطالبهم المتعلقة على وجه الخصوص بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية و الخدمة العسكرية و تعديل القوانين الخاصة بالأطباء ، علاوة على الاستفادة من التكوين، على حد تعبيره.

و تحدث حديبي عن مشاركة "ما لا يقل عن 17 ألف طبيب مقيم من مختلف ولايات الوطن في هذه المسيرة الوطنية" معلنا عن تنظيم اجتماع لأعضاء مكتب التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، عما قريب، و ستتمخض عنه عديد القرارات المتعلقة بالحركات الاحتجاجية المستقبلية لهذه الفئة من الأطباء.

يُذكر أن الأطباء المقيمين قد نظموا خلال الصبيحة بقسنطينة مسيرة وطنية انطلاقا من المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس مرورا بمحطة زعموش و الجسر العابر لوادي الرمال وصولا إلى شارع عواطي مصطفى بوسط المدينة وذلك وسط تعزيزات أمنية.