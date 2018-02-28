ترامواي الجزائر يعود إلى الخدمة

أخبار الوطن
28 فبراير 2018 () - خ.د/وكالات
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استأنف ترامواي الجزائر صبيحة، اليوم الأربعاء، خدمته العادية بعد توقف اضطراري ليلة أمس الثلاثاء على الساعة السابعة مساء، حسبما جاء في بيان لمؤسسة تسيير الترامواي (سترام). 

و أوضح البيان أن ترامواي الجزائر عاد إلى الخدمة العادية منذ الساعة 5ساو30د  لنهار اليوم، بعد أن سجل "توقفا جزئيا" أمس الثلاثاء 27فيفري 2018  من  الساعة 18سا و 55 د  إلى غاية نهاية الخدمة، وذلك بسبب مظاهرات في محطة جامعة  درقانة و استجابة لـتوصيات مصالح الأمن  لضمان سلامة المسافرين.

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