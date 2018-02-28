قالت منظمة إسرائيلية الأربعاء إنها سكّت عملة تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امتنانا باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأفاد مركز ميكداش التعليمي بأن "عملة الهيكل" تضم ترامب جنبا إلى جنب مع الملك قورش، الذي سمح قبل 2500 عام لليهود بالعودة إلى القدس من منفاه في بابل.

وقال الحاخام موردخاي بيرسوف إن ترامب، مثل قورش، أصدر "إعلانا كبيرا أن القدس عاصمة الشعب المقدس".

وسكّت مؤسسة "ميكداش" ألف عملة نقدية من فئة نصف شيكل يمكن شراؤها بتبرع حده الأدنى 50 دولار. ولا يمكن استخدام هذه العملة المعدنية في التعاملات المالية.

وتصنف "ميكداش" نفسها على أنها منظمة تعليمية ودينية غير هادفة للربح.

وقالت المؤسسة إن التبرعات "ستساهم في نشر ضوء القدس وروح الهيكل المقدس بمختلف أنحاء العالم".

ومن المرجح، أن تثير عملة ترامب غضب الإيرانيين، الذين يحترمون الملك قورش باعتباره بطلا فارسيا.