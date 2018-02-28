تنتظر فريق أولمبي المدية هذا الخميس مواجهة صعبة بملعب 20 أوت أمام شباب بلوزداد في إطار الجولة 22 التي يراهن عليها الطاقم الفني للأولمبي كثيرا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لدعم حظوظه في ضمان البقاء في المحترف الأول ولتعويض تعثر الجولة الماضية بملعب إمام الياس أمام وفاق سطيف الذي انتهى بالتعادل السلبي، وقد تنقل الأولمبي (24ن) إلى الجزائر العاصمة بتشكيلة مكتملة خاصة بعد عودة قلب الدفاع عماد بوبكر الذي غاب عن الفريق شهرين بسبب الإصابة، وحسب كمال حركابي المدرب المساعد فان بوبكر سيكون ضمن التشكيلة الأساسية أمام بلوزداد بعد أن اثبت جاهزيته وبرهن على ذلك في مباراة أجراها الأسبوع الماضي مع الفريق الرديف، كما ستسجل تشكيلة الأولمبي عودة المهاجم بودة إسحاق الذي استنفذ العقوبة وسيعمل أبناء التيطري المستحيل لتفادي على الأقل التعثر خاصة وأنهم سيتنقلون في الجولة المقبلة إلى بشار لملاقاة شبيبة الساورة.