عين اليوم الأربعاء رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم علي حداد اللاعب الدولي السابق عبد الحكيم سرار ضمن لجنة الجديدة لتسير النادي.

وحسب بيان رسمي للنادي فإن هذا "الديريكتوار" سيضم رفقة سرار كل من عبد الحكيم علاش ورشيد مالك.

وبهذا يخلف سرار المدير العام ربوح حداد الذي تعرض لانتقادات عديدة من أنصار النادي العاصمي حول طريقة التسيير، متهمين إياه بإهمال الفريق خاصة بعد ظفره بمنصب داخل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وسبق لسرار أن خاض تجربة تسييرية ناجحة على رأس وفاق سطيف، حيث فاز معه بعدة ألقاب وطنية بالإضافة إلى لقبين لدوري أبطال العرب.