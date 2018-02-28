أصدرت الدول العربية المقاطعة لقطر السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اليوم الأربعاء 28 فيفري بيانا مشتركا ترد فيه على كلمة وزير الخارجية القطري في مجلس حقوق الإنسان.

وأعلنت الدول الأربع في بيانها الذي نشرته جريدة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية القطري سعى للمرة الثانية لإشغال مجلس حقوق الإنسان في قضية أزمة دبلوماسية "بادرت قطر بإشعال فتيلها".

وأضاف البيان أن قطر تسعى لتسويق "الأزمة الثانوية" في المحافل الدولية والإقليمية على أنها أزمة دولية كبرى تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها، ووصفت الدول الأربع ما بينها وقطر بـ"الأزمة السياسية الصغيرة"، مؤكدة أنها تدعم الجهود الكويتية لحلها والتي ترى الدول الأربع أن الحل يجب أن يكون عن طريقها.

وقال البيان إن قطر تدعم الأيدلوجيات المتطرفة والأفكارالإرهابية وتنشر خطاب الكراهية من خلال وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن ما تريده دول المقاطعة من قطر هو تغيير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية والتوقف عن تمويلها.

ودعت الدول الأربع قطر إلى الاختيار بين استمرارها في دعم الإرهاب أو تكون "دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار".

وأكدت الدول الأربع استمرار ما وصفته بـ"حقها السيادي" في مقاطعة دولة قطر، باعتبارهم يتعرضون إلى تدخلها في الشؤون الداخلية لدولهم.