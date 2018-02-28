جددت الجزائر اليوم الأربعاء بجنيف خلال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان دعوتها إلى إدراج "عنصر حقوق الإنسان" في مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) والى إرسال بعثات منتظمة لمكتب المفوض السامي إلى الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.

في هذا الصدد, صرح الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عيادي, الذي يقود الوفد الجزائري في أشغال هذه الدورة, أن الجزائر "ما فتئت منذ أكثر من أربعين سنة عن التذكير بالمسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه هذا الإقليم وسكانه" مشيرا إلى أن "احتلال الصحراء الغربية بالقوة وإنكار الحقوق الأساسية لشعب هذا الإقليم غير المستقل لاسيما حقه الثابت في تقرير المصير تستحقان اهتمام مجلسنا التام".

وأضاف أنه "يتعين على بعثة مينورسو ومكتب المفوض السامي السهر على احترام حقوق الإنسان بهذا الإقليم الذي يخضع لمسؤولية الأمم المتحدة" مشيرا إلى أن هذا المطلب جاء في أوانه خاصة وأن انتهاكات حقوق الإنسان من طرف المغرب بالأراضي الصحراوية المحتلة "مسجلة يوميا وموثقة في تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لاسيما منظمة العفو الدولية وهيومان ريتس واتش".