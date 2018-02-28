تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لعين تموشنت من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم عمليات الإبحار السري نحو السواحل الأوروبية وتوقيف 6 أشخاص, حسبما علم اليوم الأربعاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وتمت العملية خلال الأسبوع الجاري بناء على معلومات تلقتها فرقة البحث والتدخل تشير إلى قيام مجموعة تتشكل من 6 أشخاص بالتحضير والتخطيط لعمليات الإبحار السري نحو السواحل الإسبانية إنطلاقا من أحد شواطئ ولاية عين تموشنت وذلك من خلال جمع الأموال والمعدات اللازمة, وفق ذات المصدر.

وبعد عملية ترصد ومراقبة تحركات أفراد هذه المجموعة تم توقيفهم وحجز معدات مستعملة للإبحار والتي تتمثل في زورق مطاطي ودلاء بلاستيكية معبأة بمادة البنزين وبوصلة بالإضافة إلى مبالغ مالية, مثلما أضافه نفس المصدر.

وسيتم تقديم الموقوفين الستة لاحقا إلى نيابة محكمة عين تموشنت لاستكمال التحقيق القضائي حسبما تمت الإشارة إليه.