استعرضت كوالكوم خلال معرض "MWC 2018" معالجات جديدة مخصصة للهواتف المتوسطة الأداء.



وأهم ما يميز معالجات "Snapdragon 700" الجديدة وفقا للخبراء هو سرعة الأداء العالية، فأداؤها سيكون أسرع بمرتين من معالجات "Snapdragon 660" التي طرحتها كوالكوم سابقا، فضلا عن توافقية العمل الممتازة مع مختلف أنواع ذاكرة الوصول المؤقت الموجودة في الهواتف الذكية.والميزة المهمة الأخرى في هذه المعالجات أنها ستسرع عمل معالجات الرسوميات والصور في الهواتف، وهو ما سيساعد المستخدم على التقاط فيديوهات عالية الدقة بتقنية التصوير البطيء.



ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن كوالكوم بدأت بتوريد هذه المعالجات لشركات تصنيع الهواتف التي تتعامل معها استعدادا لاختبار عملها في الهواتف قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.





