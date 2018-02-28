أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء, استثناء من نظام التقييد عند الاستيراد خمسة منتجات (مدخلات) مصنفة تحت خمسة وضعيات فرعية للتعريفة الجمركية.

ويتعلق الأمر بالصفائح والأوراق والضمادات والأشرطة وغيرها من الأشكال المسطحة، ذاتية اللصق، والمواد البلاستيكية، بشكل لفات بعرض يتجاوز 20 سم والمطبوعات المغلفة وغير المغلفة, وهذا باستثناء تلك التي يستوردها المنتجون والمحولون.

وتتكون القائمة أيضا من أكياس تغليف المواد الغذائية المصنوعة من بوليمرات الإيثيلين، باستثناء أكياس معقمة لتغليف المنتجات الغذائية.

ويتعلق الأمر أيضا بالأكياس و الحقائب الأخرى والمخاريط المصنوعة من بوليمرات الإيثيلين باستثناء أكياس التعبئة والتغليف المخصصة لتغليف جميع منتجات النظافة التي يستوردها المنتجون و المحولون.

باستثناء الأكياس المعقمة لتغليف المنتجات الغذائية، فإن أكياس تغليف المواد الغذائية المتكونة من مواد بلاستيكية اخرى تندرج أيضا في قائمة المنتجات المستثناة من نظام التقييد عند الاستيراد.

للتذكير، تم نشر المرسوم التنفيذي الذي ينص على السلع الخاضعة لنظام التقييد عند الاستيراد في الجريدة الرسمية في 7 يناير8 201.

ووفقا لهذا النص التشريعي فإنه "يعلق مؤقتا استيراد البضائع المعينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات".

ويبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من البضائع.

يذكر أنهي زيادة على تعليق استيراد 851 منتجا، فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات الاستيراد. يضاف إلى ذلك رفع الحقوق الجمركية بالنسبة لـ 32 فئة من المنتجات النهائية.

المنتجات الصيدلانية غير معنية بقائمة التعليق عند الاستيراد

وفي نفس السياق أعلنت وزارة التجارة أن كل المنتجات الصيدلانية الخاضعة لترخيص مسبق للاستيراد من طرف وزارة الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات بناء على برنامجها السنوي ليست معنية بالقائمة المؤقتة للتعليق عند الاستيراد .

وأوضحت الوزارة أن المنتجات الصيدلانية الخاضعة لأي ترخيص تقني للاستيراد تصدره الجهات المعنية, مستثناة أيضا من تقديم الوثيقة الرسمية التي تؤكد أن المنتوج المعني مسوق في البلد المصدر أو بلد المنشأ .

وحسب المصدر ذاته فان شرط تقديم الوثيقة التي تؤكد أن المنتوج مسوق في بلد المصدر أو بلد المنشأ يقتصر فقط على عمليات استيراد المنتجات الموجهة للبيع الحالة.

وحسب بيان الوزارة فإن كل المعلومات والتفاصيل المرتبطة بنظام تأطير الواردات سيتم اعلام المتعاملين الاقتصاديين بها عن طريق الصحافة الوطنية أو عبر موقع وزارة التجارة على الأنترنيت .