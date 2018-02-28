لاتزال السلطات الولائية بسوق أهراس ترفض تسديد مستحقات نشاط إطعام 10 آلاف تلميذ بدائرة سدراتة لأصحابها الممونين، المقدرة بنحو 4 ملايير، رغم مرور عام على إبرام العقود معهم، ورغم المطالبة بها بكل الطرق الإدارية والقانونية والودية، وحتى مناشدة وزراء الداخلية والمالية والتربية التدخل غير أن لا شيء تغير. لكن الأغرب، حسب مراسلة ممضاة من طرف الممونين، اكتشافهم أن الأموال عالقة بقباضة ما بين البلديات لدائرة سدراتة التي لا تريد تحرير الفواتير لأسباب لم يفهمها الضحايا، حيث قالت إنها لا تقوم بذلك إلا في حال تلقي تعليمات من وزارة المالية، وإلا سيتم إعادة الأموال إلى الخزينة قبل 15 مارس المقبل.