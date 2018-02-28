تستر رئيس المكتب البلدي لجمعية متقاعدي الشرطة ببلدية مداوروش في سوق أهراس على عملية انطلاق التسجيل لأداء مناسك عمرة شهر شعبان، التي بادرت بها مصلحة النشاط الاجتماعي والرياضي لأمن الدائرة، ما أثار سخط المتقاعدين، ليس لمحدودية العدد المخصص لهم والمقدر بـ3 أشخاص فقط يستفيدون من منحة التكفل بمصاريف العمرة بعد إجراء القرعة، ولكن لكون أقرب أعضاء مكتب رئيس الجمعية لم يطلعوا بدورهم على البرقية المتعلقة بانطلاق التسجيل التي تستر عليها هذا الأخير انتقاما من المتقاعدين الذين سبق أن اعترضوا على تعيينه من طرف المكتب الولائي، مطالبين بعقد جمعية عامة انتخابية.