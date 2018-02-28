على غير عادته، اضطر مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم (أقل من 21 سنة)، بوعلام شارف، إلى الإدلاء بتصريح عقب المقابلة الكروية التي جمعت بين المنتخبين الجزائري والفلسطيني، بملعب 5 جويلية، للرد على أسئلة الصحفيين حول انطباعاته، ولم يكن يفعل الشيء نفسه عندما كان مدربا لاتحاد الحراش، لسنوات، وكان وقتها يكلف مساعده ناصر بشوش للإدلاء بالتصريح نيابة عنه عقب مقابلات الفريق. فهل هي قلة احترام لاتحاد الحراش الذي كان يوظفه ولم يتوج معه بأي لقب؟ أم أن شارف يفضل الأضواء التي كانت لقاءات اتحاد الحراش تفتقد إليها؟