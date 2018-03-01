حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية ، من هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير للرمال.

وأوضحت النشرية الخاصة، أن الولايات المعنية هي: شمال تندوف ، شمال أدرار ، شمال تمنراست ، شمال إليزي ، بشار. غرداية ، ورقلة ، النعامة ، البيض ، الأغواط ، الوادي ، جنوب الجلفة.

وأكدت الأرصاد الجوية ، أن صلاحية النشرية ستكون ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا لنهار اليوم.

أما سرعة الرياح في الجنوب الغربي فستتراوح بين 60 و70 كلم في الساعة وقد تتجاوز 80 كلم محلياً.