أعلن نادي باريس سان جيرمان مساء أمس الأربعاء أن نجمه "نيمار" سيخضع لعملية جراحية في نهاية الأسبوع بالبرازيل إثر إصابته بكسر في مشط القدم و التواء في الكاحل خلال مباراة الكلاسيكو التي خاضها أمام أولمبيك مارسيليا الأحد الماضي في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

وأوضح نادي العاصمة أن القرار تم اتخاذه إثر الفحوصات المشتركة التي أجريت لنيمار من قبل الطاقم الطبي للنادي ولمنتخب البرازيل والتي من المتوقع أن تبعده عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع ، وبذلك، تأكدت التكهنات بأن النجم البرازيلي نيمار لن يخوض مباراة الإياب أمام ريال مدريد في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي ستقام في السادس من مارس الجاري بملعب حديقة الأمراء بباريس.

وكان النادي الباريسي يعوّل على تألق نيمار في هذه المباراة لتعويض تخلفه 1-3 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.