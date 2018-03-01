ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد انخفاضات حادة في الجلستين السابقتين لكن المكاسب كانت محدود مع عزوف بعض المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر في ظل تقلبات أسواق الأسهم وارتفاع الدولار. وكانت العقود الآجلة للنفط تراجعت بشكل حاد يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات حكومية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أفريل 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمائة إلى 61.77 دولار للبرميل.وكان الخام أغلق على انخفاض 2.2 بالمائة في آخر تسوية.

وزاد خام برنت تسليم مايو ، عقد أقرب استحقاق الجديد، 17 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 64.90 دولار للبرميل. وحل أجل عقد أفريل يوم الأربعاء بانخفاض 1.3 بالمائة.

ونزل الخامان نحو خمسة بالمائة في فبراير وهو أول انخفاض شهري في ستة أشهر.

وقالت مصادر في القطاع إن انخفاض يوم الأربعاء يرجع أيضا إلى بيع لجني الأرباح في نهاية الشهر بعدما صعد النفط لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الأسبوع الحالي.غير أن النفط مازال يواجه ضغوطا بسبب صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في خمسة أسابيع.