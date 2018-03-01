أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة "إن أو آر سي"، في الولايات المتحدة الأمريكية، أن 57 بالمائة من الأمريكيين يعتقدون أن رئيس بلادهم دونالد ترامب عنصري.

وبحسب الاستطلاع الذي أجري مع 1337 من البالغين خلال الفترة ما بين 15-19 فبراير الماضي، فإن 57 بالمائة من الأمريكيين، بواقع 8 من بين كل 10 سود، وثلاثة أرباع المواطنين من أصول لاتينية، وقرابة نصف البيض يعتقدون أن ترامب شخص عنصري.

ووفقاً للاستطلاع فإن 85 بالمائة من الديمقراطيين، و21 بالمائة من الجمهوريين يعتقدون أن ترامب عنصري.

ويعتقد 57 بالمائة من الأمريكيين أن سياسيات ترامب سيئة بالنسبة للمسلمين، و56 بالمائة يعتقدون أن سياسيات ترامب سيئة لذوي الأصول اللاتينية، في حين يرى 47 بالمائة من الشعب الأمريكي أن سياسات رئيسهم سيئة بالنسبة للسود.

ويرى 60 بالمائة من المسلمين في البلاد، و59 بالمائة من المهاجرين، و51 بالمائة من ذوي الأصول اللاتينية، أنهم يواجهون أوضاعاً مناهضة لهم في المجتمع الأمريكي.