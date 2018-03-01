أعلنت "فايسبوك" الأربعاء عن توسيع خدمتها للبحث عن الوظائف التي أطلقتها في فيفري 2017 في الولايات المتحدة لتشمل 40 بلدا، في خطوة جديدة من استراتيجيتها لتنويع أنشطة شبكة التواصل الاجتماعي.

ومن بين البلدان المشمولة بهذه الخدمة الجديدة، فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والبرازيل، وفق "فايسبوك". ومن المرتقب طرح هذا التطبيق الجديد على الأنترنت في الأسابيع المقبلة غير أن المجموعة لم تكشف عن أي موعد محدد في هذا الخصوص.

ويسمح تطبيق "جوبز" لشركة ما بنشر عرض عمل وفق نموذج معياري وبإدارة العروض بواسطة هاتف ذكي.

وهي خدمة مجانية لصاحب العمل لكن من الممكن تعزيز الانتشار في مقابل بدل مالي. أما في ما يخص الباحثين عن الوظائف، فتوفر لهم أيضا هذه الخدمة بالمجان ويمكن استعمالها بواسطة هاتف ذكي.

وأشار أليكس هميل نائب مدير "فايسبوك" للنشاطات المحلية في أمريكا خلال مؤتمر صحافي في نيويورك إلى أن مستخدما واحدا من كل أربعة يلجأ إلى الشبكة للبحث عن فرص عمل. وتضمّ "فايسبوك" 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، أي أن هذا المعدّل يساوي حوالى 40 مليون شخص.

وتتمتع "فايسبوك" التي ينشط ضمن منصتها 2.1 مليار مستخدم و70 مليون شركة في العالم، بطاقة كبيرة لخوض غمار سوق العمالة، لا سيما تلك المتمحورة على المؤهلات المتوسطة أو المتدنية المستوى وخصوصا في مجالي المطاعم والتجارة بالتجزئة اللذين ليسا ضمن أولويات الشبكات الكبرى للبحث عن الوظائف، مثل "لينكد إن" من "مايكروسوفت".