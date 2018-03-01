سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم الخميس، للسلطات العسكرية بتمنراست،حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و يتعلق الأمر بالمسمى "م. إسماعيل" المكنى "أبو تماغيل" الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 ، وبحوزته مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، يضيف البيان.

وأوضح البيان أن وحدة للجيش الوطني الشعبي، دمرت يوم أمس الأربعاء، 15 لغما تقليدي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة.

ومن جهة أخرى ، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وبشار، ستة تجار مخدرات بحوزتهم 10.6 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما أوقفوا بباتنة، شخصا بحوزته سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة، في حين ضبطوا 8633 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي.