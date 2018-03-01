أعلنت مؤسسة تسيير وتطهير المياه" سيال" ،اليوم الخميس ،عن انقطاع الماء الصالح للشرب في ست بلديات بالعاصمة ،وهذا بسبب حدوث عطب على مستوى محطة التحلية للمياه بالحامة ،وجاء في بيان للمؤسسة أن البلديات المعنية هي بلدية سيدي امحمد كاملا، بلدية بلوزداد جزئيا، بلدية المدنية، بلدية الجزائر الوسطى جزئيا.

بالإضافة إلى بلديتي المرادية والأبيار ،وستعود المياه تدريجيا اليوم عند المساء .

و في بيان آخر أعلنت المؤسسة عن انقطاع الماء في بلديات القبة ،على مستوى أحياء بن عمر ، جيلالي اليابس لابروفال، الباهية، ولاكادات،وبلديات باش جراح وبوروبة وجسر قسنطينة.

وسيكون الانقطاع من الساعة 12.00 من نهار اليوم إلى غاية العاشرة ليلاّ، وذلك بسبب أشغال في قناة التوزيع الرئيسية بحي البدر.