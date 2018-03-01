أفاد رئيس قسم جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم عبد الله تلايلية ،هذا الخميس، أن الأيام التقنية للمناولة في قطاع الميكانيك ستعرف مشاركة 600 متعامل من بينهم أجانب ، مشيرا إلى أنه سيطلب كل مصنع جزائري من بين مصنعي السيارات من شريكه استقدام 10 مختصين في التجهيز.

وكشف عبد الله تلايلية لدى نزوله ضيفا في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى،أنه سيتم خلال هذه الأيام التي ستكون بين يومي الخامس والسادس مارس الجاري بفندق الأوراسي توقيع 13 عقدا ما بين المصنعين الجزائريين ومناولين جزائريين وكذا مناولين أجانب.

وأوضح تلايلية، أن وزارة الصناعة والمناجم بصدد تحضير وثيقة كقرار وزاري مشترك يضبط ويحدد عملية المناولة والتي تعود بالفائدة للوطن من باب تنويع الاقتصاد وكذا من حيث توفير العملة الصعبة وكذا امتصاص البطالة، مشددا أنه على منتجي قطع الغيار صناعة منتجاتهم وفق معايير دولية ذات جودة عالية.

كما أكد المتحدث أنه من بين الشروط المفروضة على المستثمر الجزائري في مجال المناولة أن يشترك مع مصنع ذي علامة معروفة دوليا والهدف من الشراكة نقل التكنولوجيا للاستغلال المحلي وبعد سنوات من الإنتاج يتطلع المقاول لتصدير الفائض.