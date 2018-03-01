اصيب 13 شخصا بعد اندلاع حريق، اليوم الخميس، في عقار سكني من ستة طوابق بالدائرة الـ 11 للعاصمة الفرنسية باريس حسب ما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية .

وأوضحت المصادر إن من بين المصابين ثلاثة حالتهم حرجة فيما تم إنقاذ 15 شخصا عبر الشرفات بسبب انتشار الدخان عند سلم البناية من قبل قوات الاطفاء .

وأشارت إذاعة أوروبا 1 إلى حدوث توقف في ضربات القلب بالنسبة لشخصين ومعاناة آخر من صعوبة بالغة في التنفس إثر استنشاقه الدخان الناجم عن الحريق.

إضافة إلى إصابة بعض رجال الاطفاء من إجمالي 50 إطفائيا ممن توجهوا لموقع

الحادث الذي لم تعرف بعد أسبابه هذا ما صرح به متحدث باسم قوات الإطفاء.