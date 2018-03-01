لقيت فتاتان إحداهما تبلغ من العمر 15 سنة والثانية 20 سنة حتفهما بعين المكان ، وأصيب ما لا يقل عن 15 راكبا أعمارهم بين 21 سنة و70 سنة بجروح، في حادث انقلاب حافلة تعمل على خط مداوروش بسوق أهراس ــ الجزائر العاصمة) ، بالنقطة الحدودية دوار لخراشيش، بين ولايتي ڨالمة وأم البواقي ، حسب ما كشفت عنه مصادر من الحماية المدنية بولاية ڨالمة.

الحادث وقع في حدود الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة من ليلة أمس ، بعدما انحرفت الحافلة ثم انقلبت، لما كانت تسلك طريق ثانوي يربط بين بلدية تاملوكة جنوبي ڨالمة وقصر الصبيحي من ولاية أم البواقي، بدوار لخراشيش،لأسباب تظل محل تحقيق من الجهات المختصة.

وهرعت مصالح الحماية المدنية لولاية أم البواقي مدعومة بمصالح الوحدتين الثانويتين للحماية المدنية بكل من عين مخلوف ووادي الزناتي بڨالمة ، لإجلاء الجرحى الذين وصفت حالات بعضهم بمتفاوتة الخطورة ، حيث نقل بعضهم إلى المصالح الصحية بقصر الصبيحي وأم البواقي ، والبعض منهم نقل إلى المصلحة الصحية لتاملوكة.