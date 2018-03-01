تعرض أحد الحراس الشخصيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، لموقف محرج وهو يحاول دخول قاعة الشخصيات السامية برفقة أردوغان الذي استقبل في المطار من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وأظهر مقطع فيديو متداول نقلته وكالات الأخبار المحلية، عناصر الأمن الخاص بالرئيس الموريتاني وهم يمنعون الحارس التركي من دخول قاعة الضيافة، فيما بدا الأخير مستسلمًا للأمر وهو يحمل أسلحته.

فيما تحدثت مصادر صحفية محلية عن منع حراس آخرين من فريق حماية أردوغان من دخول قاعة الضيافة بمطار أم التونسي الدولي في نواكشوط شمال العاصمة.

وكان أردوغان قد وصل إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط قادمًا من الجزائر.