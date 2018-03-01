كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، اليوم الخميس ،بالجزائر أن القطاع بصدد التحضير لاعداد تعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية توجه للولاة، الهدف منها القضاء على ظاهرة تخريب السكنات التي تم تسجيلها عبر عدة ولايات.

وستلزم تلك التعليمة الولاة بالتعجيل في توزيع السكنات المستلمة والعمل على انهاء أشغال التهيئة الخاصة بها تفاديا لتخريبها.

وأوضح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأستها عضو مجلس الأمة نوارة جعفر وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة أن بعض المواقع السكنية المنجزة والتي تم استلامها من طرف السلطات المحلية تعرضت

للتخريب بسبب ظاهرة اقتحام السكنات من طرف الاهالي بين سنوات 1999 و2016

وحسب طمار فقد خصص غلاف مالي قدره 378 مليون دج للتكفل بأشغال التهيئة إضافة الى 250 مليون دج تضاف لها خلال الايام القادمة ناهيك عن مساهمة الصندوق المشترك للجماعات المحلية المقدرة ب 380 مليون دج خلال 2017.