أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية موافقتها على دفع 180 ألف دولار لثلاث نساء أجبرتهن الشرطة على خلع حجابهن لالتقاط صورة بطاقة الهوية القضائية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تهاني عبوشي محامية النساء الثلاث، قولها إن كل سيدة من موكلاتها الثلاث ستحصل على 60 ألف دولار بعد اتفاق تم التوصل إليه في بداية الأسبوع أمام محكمة فدرالية في بروكلين حيث تم توقيفهن سابقا.

واعتبرت المحامية قرار سلطات المدينة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وثمنت "الجهد المشترك" الذي بذل لتحسين "دليل إجراءات" الشرطة.