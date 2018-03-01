أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الخميس، عن إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي، قبالة السواحل الليبية، شمال منطقة أبي كماش غرب مدينة زوارة، مشيرة إلى أن المهاجرين كانوا من جنسيات مختلفة بينهم 11 جزائريا وليبيا واحدا واستمرت عملية الإنقاذ ست ساعات.

و أكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، أن "دورية من نقطة زوارة لحرس السواحل التابعة للقطاع الغربي، قد تمكنت أمس الأربعاء ، من إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي، مشيرةً إلى أن "من بينهم 8 نساء وطفل كانوا على متن قارب مطاطي توقف محركه بسبب نفاذ الوقود".

وأضاف المكتب الإعلامي بأن "المهاجرين غير الشرعيين كانوا من جنسيات مختلفة، من المغرب 24 من بينهم 5 نساء و1 طفل، ومن الجزائر 11، و ليبيا 1، الصومال 6 و البقية من إريتريا من بينهم 3 نساء".

وأوضح بأن "عملية الإنقاذ تمت على بعد 10 أميال شمال منطقة أبي كماش غرب زوارة". وتم نقلهم إلى نقطة ميناء زوارة البحري، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم ، تم تسليمهم إلى مباحث جوازات مدينة زوارة الليبية غرب البلاد".